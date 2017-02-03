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Погода в Днепропетровске:
| Православная Днепропетровщина | 08:11 | 07.02.2017
Сегодня православные молитвенно вспоминают святителя Григория Богослова

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

В вторник, 7 февраля, в православной церкви молитвенно чтут память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, преподобного Анатолия Оптинского, Старшего, священомученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, мученицы Филицаты и сыновей ее: Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала.

Согласно монастырскому уставу поста нет.
 
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Теги: общество, культура, православие, Днепропетровщина

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