Сегодня православные молитвенно вспоминают святителя Григория Богослова

|
ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В вторник, 7 февраля, в православной церкви молитвенно чтут память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, преподобного Анатолия Оптинского, Старшего, священомученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, мученицы Филицаты и сыновей ее: Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала.
Согласно монастырскому уставу поста нет.