| Политика | 13:13 | 24.04.2017 ВО «Батьківщина» инициирует Всеукраинский референдум против продажи сельскохозяйственных земель Украины Председатель ВО «Батьківщина», народный депутат Украины Юлия Тимошенко заявила, что политическая сила совместно с Ассоциацией фермеров инициирует проведение Всеукраинского референдума относительно запрета на продажу сельскохозяйственных земель. Об этом она заявила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». Юлия Тимошенко подчеркивает, что на сегодняшний день Украина занимает лидирующие места в европейском антирейтинге по уровню коррупции, детской смертности и бедности населения. По мнению политика, снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения полностью уничтожит будущее Украины. «У нас есть реальная цель провести Всеукраинский референдум относительно запрета продажи сельскохозяйственной земли. Сегодня Украина – наибольшая европейская страна – заняла первое место на континенте по уровню коррупции. И это определено международными структурами. Украина также вошла в десятку самых коррумпированных стран мира и заняла первое место в Европе по смертности младенцев и матерей. На фоне всего этого, а также полного сползания Украины в неконтролируемый хаос, разворачивается колоссальная афера, организованная Президентом, Украины, премьером и большинством в парламенте. Это распродажа сельскохозяйственных земель. И к этому вопросу украинская власть совместно с крупнейшими агрохолодингами подошли фундаментально. К этому процессу также присоединились крупнейшие транснациональные компании. Через влияние в средствах массовой информации, через своих купленных экспертов, через «общественные организации», украинцам рассказывают о том, какое это счастье – продажа сельскохозяйственных земель. Но это не просто «счастье», а колоссальное несчастье. И если сегодня мы это допустим, то можно считать, что мы перечеркнули свое будущее», - сказала она. Напомним, что снятие моратория на продажу сельхозземель является одним из требований, выдвинутых Международным Валютным фондом для дальнейшего сотрудничества с Украиной. Юлия Тимошенко подчеркивает, что реализация земли через многочилсенные теневые схемы принесет получателям выгоды порядка триллиона евро. «В той же Германии гектар земли, которая по качеству намного хуже украинской, продается по цене около €80 тыс. В Украине же сегодня землю хотят скупать по $500-700 за гектар по нелегальным схемам. На скупке и перепродаже земли через различные коррупционных схемы сегодня могут заработать около триллиона евро. Это объем 40-летнего ВВП Украины. Важно, кто получит прибыль от земли: либо это будут миллионы фермерских семей, либо это будут 20 агрохолдингов, которые просто соберут урожай. И на этих территориях не нужны ни села, ни селяне. Там просто зальют землю пестицидами и все», - добавила она. Юлия Тимошенко отметила, что для запрета на реализацию сельскохозяйственных земель необходимо получить 3 млн голосов в рамках референдума. Согласно действующему законодательству проведение референдума может инициировать группа численностью 500 человек. На сегодняшний день для проведения Всеукраинского референдума о запрете продажи сельскохозяйственных земель создана группа численностью более 10 тыс. человек. Уже в ближайшее время документы с данными о создании инициативной группы будут переданы в Центризбирком для дальнейшего получения разрешения на проведение референдума.

