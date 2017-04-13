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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 14:09 | 24.04.2017
Руками Порошенко, Гройсмана и парламентского большинства сельскохозяйственные земли зачищают от украинцев, - Юлия Тимошенко

Политика укрупнения территориальных громад за счет их объединения уничтожает малые украинские села.

Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила Председатель ВО «Батьківщина», народный депутат Украины Юлия Тимошенко.

«Сегодня в Украине насчитывается 38 тыс. фермерских хозяйств. В соседней Польше – 2,5 млн. Вот в какую трагедию погрузили сегодня Украину. И вот в чем заключается стратегия так называемой «децентрализации», которую проводит Гройсман. Сегодня объединяют громады, а маленькие села, фактически обречены на вымирание, потому что там закрываются школы, детские сады, клубы, ФАПы. Все это переносят в административный центр – город или большое село. Фактически, сельскохозяйственные земли избавляют от единоличных хозяйств и мелких фермерских хозяйств. Сегодня руками Порошенко, Гройсмана, их правительством и большинством, фактически, сельскохозяйственная земля зачищается от украинцев. Такого масштабного уничтожения Украина не видела еще никогда», - отметила она.

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Политик уверена, что «зачистка» земель производится для дальнейшей их скупки представителями крупного капитала.

«Сегодня никто не идет по пути монопольных агрохолдингов, как это происходит в Украине. Сегодня опубликован рейтинг самых богатых людей Украины. Так вот в первую десятку входят два владельца агрохолдингов. Вот что дает земля. Кстати в этот рейтинг входят не два, а три человека – туда в этот рейтинг включен Порошенко, семья которого в скором времени подойдет к миллиону гектар земли в теневой покупке земли. Сегодня их задача – узаконить все, что было скуплено», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

 
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Теги: Украина, политика, общество, Днепропетровщина

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