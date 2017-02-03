В Днепре начался суд над Пугачевым, обвиняемого в убийстве двоих полицейских

В четверг, 9 февраля, в Кировском районном суде г. Днепр началось рассмотрение дела в отношении Александра Пугачева, обвиняемого в убийстве двоих полицейских Днепра.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

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Суд учел и исправил все технические недоработки, из-за которых предыдущее заседание суда было сорвано.

По имеющейся информации, в суд поступило ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме.

Напомним, 25 сентября, в Днепре при исполнении служебных обязанностей были убиты полицейские Артем Кутушев и Ольга Макаренко. По подозрению в убийстве правоохранителей был задержан бывший боец спецподразделения МВД «Торнадо» Александр Пугачев.

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