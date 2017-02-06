В больницу Мечникова доставили раненого бойца Нацгвардии

В ДОКБ им. Мечникова с осколочным ранением был госпитализирован 27-летний боец Нацгвардии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.

«Виталий, 27 лет, одессит. Пошел на войну осознанно. Сначала в составе «Правого сектора» потом Нацгвардии. В мирное время занимался джиу-джитсу. Осколки снаряда ранили его под Мариуполем (пос. Лебединское). Вертолет. Мечникова. Реанимация. Ожидание. Приехала девушка, говорит будущая жена. В глазах слеза сбывшейся надежды», - отметил Сергей Рыженко.

Напомним, что информации пресс-центра штаба АТО за сутки противник произвел 67 обстрелов позиций украинских силовиков на Донбассе.