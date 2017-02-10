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| Общество | 17:43 | 17.02.2017
«Как в аквариуме»: защита обвиняемого в убийстве днепровских патрульных Пугачева заявила о принижении его достоинства и чести

Как сообщалось ранее, 17 февраля, в Кировском районном суде Днепра продолжилось судебное рассмотрение дела экс-бойца батальона «Торнадо» Александра Пугачева, обвиняемого в убийстве сотрудников полиции Артема Кутушева и Ольги Макаренко в сентябре 2016 года. 

В самом начале заседания адвокат Александра Пугачева Артем Ходюш заявил, что его подзащитный содержится в недопустимых условиях во время рассмотрения дела.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

«Сторона защиты считает, что нарушается ст. 3 Конвенции о правах и свободах человека. Он (Пугачев, - ред.) считает себя униженным, находясь в клетке с элементами светопроникающего стекла. Он чувствует себя как в аквариуме. Мы настаиваем на том, чтобы во время судебного заседания он находился рядом с защитником», - заявил Артем Ходюш.

Читайте также: суд объявил перерыв в деле экс-торнадовца Пугачева, обвиняемого в убийстве патрульных 

Вместе с тем сторона обвинения подчеркивает, что условия содержания обвиняемого соответствуют не только украинским нормам, но и европейской практике. Более того, по словам обвинения, необходимость содержани в отдельном помещении обусловлена тем фактом, что Александр Пугачев обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.

Напомним, что первое судебное заседание по рассмотрению дела Александра Пугачева было фактически сорвано из-за недоставки обвиняемого в суд

Позже в МВД сообщили, что причиной недоставки стало неудовлетворительное состояние помещения Кировского районного суда, в частности – помещения для содержания подсудимых.  
 
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