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| Спорт | 16:47 | 09.10.2017
Все дети способные и старательные, пытаемся растить чемпионов и пытаемся держать марку коллектива, - руководитель танцевального клуба при ВСК «Юность» (ФОТО, ВИДЕО)

С 1 октября 2014 года в Павлограде начал свою работу водно - спортивный комплекс «Юность», где на сегодняшний день для детей проводятся занятия по ушу, боксу, легкой атлетике, футболу, теннису, бадминтону, плаванию и спортивно-бальным танцам.

Руководитель танцевального клуба спортивно-бальных танцев «Прайм» Евгений Сябрюк рассказал, что спортивно-бальные танцы — группа различных парных танцев, некоторые из которых имеют народные истоки.

Об этом он рассказал в комментарии ИА «МСТ-ДНЕПР».

«Спортивно-бальными танцами занимаемся относительно недолго, клуб существует всего лишь два года, но за это время мы успели стать международными чемпионами, принимали участие во многих соревнованиях, занимали много призовых мест. Учеников в клубе уже достаточно много, более 60 человек. Занимаемся спортивно-бальными танцами, этот вид танцев является основным. Также воспитанники клуба танцуют и классическую хореографию, и современную. Хотят быть разноплановыми. Все детки способные и старательные, пытаемся растить чемпионов и пытаемся держать марку нашего коллектива. Танцами можно заниматься уже от 4-х лет и до 12 лет, занятия проходят три раза в неделю, продолжительностью - 2 часа», - рассказал руководитель танцевального клуба спортивно-бальных танцев «Прайм» Евгений Сябрюк.

Читайте также: «Чтобы стать хорошим бадминтонистом, нужно сделать как минимум 100 млн ударов», - руководитель школы бадминтона (ФОТО, ВИДЕО) 

О более детальной информации, стоимости посещения и абонементах можно узнать по телефонам: (050)452-11-51, (0563) 21-34-36. График работы спортивного учреждения с 06:00 до 21:00

ВСК «Юность» расположен по адресу: г. Павлоград, ул. Заводская, 22 
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Теги: спорт, Днепропетровщина

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