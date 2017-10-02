Все дети способные и старательные, пытаемся растить чемпионов и пытаемся держать марку коллектива, - руководитель танцевального клуба при ВСК «Юность» (ФОТО, ВИДЕО)
С 1 октября 2014 года в Павлограде начал свою работу водно - спортивный комплекс «Юность», где на сегодняшний день для детей проводятся занятия по ушу, боксу, легкой атлетике, футболу, теннису, бадминтону, плаванию и спортивно-бальным танцам.
Руководитель танцевального клуба спортивно-бальных танцев «Прайм» Евгений Сябрюк рассказал, что спортивно-бальные танцы — группа различных парных танцев, некоторые из которых имеют народные истоки.
Об этом он рассказал в комментарии ИА «МСТ-ДНЕПР».
«Спортивно-бальными танцами занимаемся относительно недолго, клуб существует всего лишь два года, но за это время мы успели стать международными чемпионами, принимали участие во многих соревнованиях, занимали много призовых мест. Учеников в клубе уже достаточно много, более 60 человек. Занимаемся спортивно-бальными танцами, этот вид танцев является основным. Также воспитанники клуба танцуют и классическую хореографию, и современную. Хотят быть разноплановыми. Все детки способные и старательные, пытаемся растить чемпионов и пытаемся держать марку нашего коллектива. Танцами можно заниматься уже от 4-х лет и до 12 лет, занятия проходят три раза в неделю, продолжительностью - 2 часа», - рассказал руководитель танцевального клуба спортивно-бальных танцев «Прайм» Евгений Сябрюк.
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