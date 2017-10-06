В СК «Метеор» стартовал городской чемпионат по плаванию среди юниоров

11 октября в Днепре в рамках городской программы «Днепр – спортивная столица»стартовал трехдневный Чемпионат города по плаванию среди детей от 11 до 14 лет. Соревнования проходят на базе спортивного комплекса «Метеор».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по плаванию СК «Метеор» Антон Кардаш рассказал о цели проведения чемпионата:

«Городской чемпионат по плаванию среди юниоров является первым турниром в новом сезоне 2017/2018 и является отборочным. На соревнованиях будут отслеживаться перспективные пловцы, которые затем будут участвовать в чемпионате области и на всеукраинских соревнованиях по плаванию.

Цель данного турнира заключается в комплектации сильного состава спортсменов, который в дальнейшем будет выступать на чемпионате области и представлять наш город на чемпионате Украины среди юношей и юниоров», - рассказал он.

Председатель федерации плавания г. Днепр Владимир Лашко ожидает увидеть на чемпионате лучших перспективных пловцов города:

«В городском чемпионате примут участие 260 спортсменов по следующим дистанциям: 50 м на спине, 100 м вольным стилем, 400 м вольным стилем, 200 м баттерфляй и 200 м брасом.

Ожидаем увидеть лучших и перспективных пловцов Днепра, в то же время, будет отбирать команду для участия в украинских соревнованиях, который состоится в декабре, в Киевской области», - сообщил он.

