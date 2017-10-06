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Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 12:55 | 13.10.2017
Спортсмены Днепропетровщины привезли 23 медали с Чемпионата Европы по рукопашному бою

7-8 октября в Будапеште состоялся юбилейный 45-ый Чемпионат Европы по рукопашному бою. В составе сборной Украины принимали участие спортсмены Днепропетровской области.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил заслуженный тренер Украины Валентин Иващенко.

«В составе сборной Украины выступало 15 спортсменов нашей области. Соревнования проходили по полному контакту, по легкому контакту, по демонстрации техники. По подведению итогов, сборная области привезла 23 медали. Из них 12 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовых. Этот чемпионат был для нас тяжелый как никогда, потому что у нас обновилась команда, и для 50% спортсменов это был первый Чемпионат Европы. Сборная Украины заняла первое командное место и не малый вклад в это внесла и Днепропетровская областная федерация», - рассказал он. 
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Теги: спорт, Днепропетровщина

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