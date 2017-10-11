Занятия аквафитнесом полезны всем: молодым, пожилым и будущим матерям, - тренер ВСК «Юность» (ФОТО, ВИДЕО)

Тренер по аквафитнесу Марьяна Соляникова рассказала, что аквафитнес - эффективные тренировки в воде на укрепление всех групп мышц и особенно мышц брюшного пресса и спины. Эти занятия полезны всем: молодым, пожилым, будущим матерям, при варикозном расширении вен, при избыточном весе и тем, кто хочет восстановиться после травм.
По ее словам, рекомендуемый возраст для начала тренировок - c 14 лет, продолжительность занятия – 45 минут.
Об этом он рассказал в комментарии ИА «МСТ-ДНЕПР».
«Обучение по аквафинесу проходила в Турции, по направлению гимнастика в открытом море, где нет возможности достать до дна. Для данного направления идеально подошел бассейн в водно-спортивном комплексе «Юность», так как глубина бассейна позволяет это делать, и уже около года данный вид спорта успешно воплощаю. Данное направление фитнеса является одним из полезных видов спорта, так как позволяет заниматься людям, у которых есть травмы суставов или позвоночника. Кроме этого, в воде не вырабатывается молочная кислота, и на утро нет «крепатуры» от больших нагрузок у моих «русалочек», - рассказала Марьяна Соляникова.
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