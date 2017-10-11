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| Спорт | 12:37 | 18.10.2017
Занятия аквафитнесом полезны всем: молодым, пожилым и будущим матерям, - тренер ВСК «Юность» (ФОТО, ВИДЕО)

С 1 октября 2014 года в Павлограде начал свою работу водно - спортивный комплекс«Юность», где на сегодняшний день для детей проводятся занятия по ушу, боксу, легкой атлетике, футболу, теннису, бадминтону, плаванию и спортивно-бальным танцам.

Тренер по аквафитнесу Марьяна Соляникова рассказала, что аквафитнес - эффективные тренировки в воде на укрепление всех групп мышц и особенно мышц брюшного пресса и спины. Эти занятия полезны всем: молодым, пожилым, будущим матерям, при варикозном расширении вен, при избыточном весе и тем, кто хочет восстановиться после травм.

По ее словам, рекомендуемый возраст для начала тренировок - c 14 лет, продолжительность занятия – 45 минут.

Об этом он рассказал в комментарии ИА «МСТ-ДНЕПР».

«Обучение по аквафинесу проходила в Турции, по направлению гимнастика в открытом море, где нет возможности достать до дна. Для данного направления идеально подошел бассейн в водно-спортивном комплексе «Юность», так как глубина бассейна позволяет это делать, и уже около года данный вид спорта успешно воплощаю. Данное направление фитнеса является одним из полезных видов спорта, так как позволяет заниматься людям, у которых есть травмы суставов или позвоночника. Кроме этого, в воде не вырабатывается молочная кислота, и на утро нет «крепатуры» от больших нагрузок у моих «русалочек», - рассказала Марьяна Соляникова.

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О более детальной информации, стоимости посещения и абонементах можно узнать по телефонам: (050)452-11-51, (0563) 21-34-36. График работы спортивного учреждения с 06:00 до 21:00

ВСК «Юность» расположен по адресу: г. Павлоград, ул. Заводская, 22


 
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Теги: спорт, Днепропетровщина

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