«В связи с ситуацией на ПХЗ, люди живут тут, словно на пороховой бочке»: в Павлограде прошла акция протеста (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Во вторник, 10 марта, возле Павлоградской райгосадминистрации состоялась мирная акция протеста, в рамках которой жители Павлограда, шахтеры, представители общественных организаций и сотрудники Павлоградского химического завода вынесли на обсуждение ряд волнующих вопросов, в том числе, проблему с утилизацией ТРТ.

Напомним, на Павлоградском химзаводе в связи с недофинансированием программы по утилизации твердого ракетного топлива, сложилась критическая ситуация - возможно возгорание и взрыв нескольких тысяч тонн ТРТ. Для обеспечения безопасности жителей региона и Украины в целом, руководство завода вынуждено было сократить 562 работника, а также закрыть цех по утилизации топлива, в результате чего удалось изыскать средства для того, чтобы обеспечить безопасное хранение ТРТ в первой половине 2020 года.

По итогу акции протеста участники путем голосования приняли резолюцию, которая в дальнейшем будет направлена в администрацию Президента Украины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Читайте также: Катастрофа неминуема: важно, чтобы государство понимало глобальность проблемы и выделило необходимую сумму для утилизации ТРТ, - инженер-эколог ПХЗ

Председатель общественной организации шахтеров и инвалидов Западного Донбасса Николай Житник сообщил, что проблема с утилизацией топлива на ПХЗ волнует весь город.

«Мы живем в Павлограде, где есть проблема с ракетным топливом, которой мы очень обеспокоены, поэтому будем требовать внесения изменений в бюджет Украины, чтобы выделили финансирование на утилизацию ТРТ», - сказал он.

Председатель Днепропетровского областного союза инвалидов труда и потерпевших на производстве «МИР» Александр Бобков рассказал, какие вопросы поднимались на акции протеста.

«Накопилось очень много проблем, в частности, на уровне Киева, Верховной Рады и на уровне города. Поэтому мы решили провести мирную акцию протеста. Среди рассматриваемых вопросов не перерасчет регрессов и пенсий, тревожное состояние ПХЗ, а также обещание президента, что с 1 января заработает отзыв депутатов, которые не оправдали наше доверие. Мы пока что будем действовать, как и всегда. Изначально провели встречу здесь, возле райгосадминистрации, через неделю соберемся возле ОГА, а если нас не услышат – будем ехать в Киев.

В связи с ситуацией на Павлоградском химзаводе, люди живут тут, словно на пороховой бочке», - отметил он.

Инженер-эколог Павлоградского химзавода Неля Бреднева рассказала, с какой целью сотрудники предприятия присоединились к акции протеста, а также отметила, что критическая ситуация с утилизацией ТРТ требует немедленного разрешения.

«Сегодня мы пришли на митинг в поддержку своего предприятия, нашего родного Павлоградского химического завода. Утилизация твердого ракетного топлива на ПХЗ – это вообще отдельная тема, которая касается не только работников завода, но и волнует абсолютно весь город и даже регион. Сложившаяся ситуация составляет огромную опасность для близлежащих населенных пунктов. Поэтому важно, чтобы государство понимало всю глобальность проблемы и выделило необходимую сумму денег для утилизации ТРТ. Необходимо как можно скорее всё утилизировать и забыть об этой проблеме раз и навсегда, чтобы Павлоград процветал как город и люди в нём жили нормальной жизнью»,— сказала она.

Начальник учебного центра ПХЗ Елена Карпенко рассказала, как Павлоградскому химзаводу удается до сих пор удерживать под контролем ситуацию с хранение просроченного ракетного топлива, а также отметила, что ожидает сотрудников предприятия в случае худшего развития событий с финансированием программы.

«Я 40 лет проработала на Павлоградском химзаводе и прекрасно знаю всю эту ситуацию. Финансирование государственной программы по утилизации ТРТ приостановлено и сейчас это приводит к увольнению многих специалистов с предприятия. Первая волна, 562 человека - это третья часть нашего персонала. Среди них очень много молодежи, которая будет вынуждена искать работу не только за пределами нашего города, но и, скорее всего, за пределами страны.

Сокращение персонала и переход на трехдневную рабочую неделю - это вынужденная мера, чтобы предприятие смогло изыскать средства и обеспечить безопасное хранение топлива. В конце концов, если мы будем и дальше сокращать персонал, завод просто закроется. Как следствие - бесконтрольное хранение топлива, и все прекрасно понимают, к чему это может привести.

Финансирование рано или поздно должно возобновиться, поскольку всем известно, что неутилизированное топливо - это техногенная катастрофа. Вернуть специалистов, которых мы сейчас сокращаем, будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. Отсутствие финансирования приводит к простою уникального оборудования, которое конструировалось и создавалось нашими специалистами специально для программы по утилизации ТРТ. Если к апрелю ситуация не проясниться, возможна и вторая волна сокращений, ведь людям нечем платить зарплату», - сказала она.

Начальник проектно-конструкторского отдела НП НПО «ПХЗ» Михаил Однорал рассказал, кто отвечает за государственную программу по утилизации ТРТ, а также рассказал, почему её финансирование сократилось в 6 раз.

«Утилизация ТРТ является государственной программой,имущество принадлежит Министерству обороны, а не Павлоградскому химзаводу. Топливо, которое содержалось в континентальных баллистических ракетах РС-22, находится на государственном предприятии и данный факт не укладывается в голове некоторых нардепов, будто это частное имущество и мы распоряжаемся им, как хотим. Основной заказчик утилизации топлива – это государство и Президент Украины, КМУ и Верховная Рада,и они являются гарантами выполнения межгосударственной,а на данный момент государственной программы.

На сегодняшний день в сложившейся ситуации ПХЗ является заложником, так как он - исполнитель международных обязательств, которые взяла на себя Украина. Еще в 2018 году Павлоградским химзаводом совместно с НКАУ был подготовлен пакет документов для подписания программы утилизации вплане сроков и финансирования. В ноябре 2019 года, когда состоялся бюджетный комитет ВР, был рассмотрен вопрос утилизации топлива и, по непонятным причинам, сумма в размере 169 млн грн, предназначенная для выполнения программы утилизации ТРТ,была урезана в 6 раз. В результате чего программа была заморожена. Ввиду того, что финансы, заложенные на утилизацию, сократились до 30 млн грн, срок предполагаемой утилизации увеличивается от 6 до 8 лет. Изначально планировалось оставшееся топливо утилизировать в течении последующих 3-х лет со сроком окончания в 2023году.

В результате непрофессионализма членов ВР и Кабмина программа по утилизации была заблокирована и финансирование остановлено. Следует отметить, что членом бюджетного комитета ВР является депутат нашего округа и по его инициативе программа была урезана.Соответственно, данная проблема возникла в результате действий человека,который должен был заботиться о нашем городе и предприятии, а на деле назвал эту программу популизмом», - рассказал он.

Ведущий инженер – конструктор Павлоградского химзавода Зинаида Петренко подметила, что в городе находилось несколько военных предприятий - из них сохранился и продолжает функционировать только ПХЗ.

«Я проработала на Павлоградском химическом заводе с 1976 года и могу сказать, что на предприятии есть действительно высококвалифицированные кадры, ведущие инженеры, замечательное руководство.

В нашем городе находилось несколько военных предприятий - из них сохранился и продолжает функционировать только ПХЗ. Если бы вы побывали в нашем заводе, увидели какие у нас цеха, уникальное оборудование, которое создавалось нашими руками. Это нельзя просто так приобрести – это наш труд. Директор поднял наш завод с колен и такому человеку должны давать не одного Героя Украины», - сказала она.

Бывший шахтер, представитель ГО «Захист» Павел Малишевский сообщил, что недопонимание ситуации со стороны правительства может привести к катастрофе.

«Мы пришли сегодня с целью добиться должного финансирования программы по утилизации ТРТ – это очень важно для нашего региона. Мы все, от имени шахтеров и жителей Павлограда поддерживаем сегодняшнюю акцию протеста, поскольку недопонимание ситуации со стороны властей может привести к экологическому бедствию», - сказал он.

Глава Павлоградской райгосадминистрации Сергей Рублевский отметил, что следующим шагом в решении проблем жителей Павлограда будет встреча рабочей группы в областной администрации и конструктивный диалог.

«Хочу отметить профессионализм и организацию инициаторов сегодняшней акции, которые выходили с нами на связь, заранее предупредили о предстоящем событии, конструктивно говорили на встрече. Мы готовы действовать сообща и пребывать в постоянном диалоге.

Ситуация, сложившаяся на ПХЗ и та угроза, которую она несет,касается каждого из нас, независимо от возраста и должности. Каждый из нас должен знать и помнить, что до тех пор, пока не будет утилизирован последний килограмм топлива, мы не можем быть спокойными. Лично я искренне болею за то,чтобы все поднятые сегодня вопросы, в частности финансирование утилизации ТРТ,были решены в ближайшее время. Здесь задействованы несколько министерств –Министерство обороны, которому принадлежат эти ступени, и Министерство экономики, к которому относится сам завод и новый состав КМУ в общем, и обновленное ГКА, у которого поменялось руководство и им нужно разработать и подать на финансирование новую программу.Мы будем им всячески в этом содействовать, помогать.

Хорошо, что мы организованно встретились, поговорили,обсудили и взаимодействуем, даём ход общепринятой резолюции. Следующим шагом будет встреча рабочей группы в областной администрации и конструктивный диалог. Если этого будет недостаточно, жители останутся недовольны результатом, вы имеете полное право делать последующие шаги – любое ваше решение мы уважаем», - сказал он.

Читайте также: Если к апрелю ситуация с недофинансированием утилизации ТРТ на ПХЗ не прояснится, возможна вторая волна сокращений, - начальник учебного центра ПХЗ

Алина Ливадняя