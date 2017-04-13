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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 15:43 | 24.04.2017
Тимошенко о пенсионной реформе: «Украиной руководит команда ликвидаторов»

Председатель ВО «Батьківщина», народный депутат Украины Юлия Тимошенко отметила, что в рамках пенсионной реформы, которая должна состояться в Украине в рамках Меморандума с МВФ, население ждет ряд нововведений, в частности – ликвидация пенсионных льгот.

Об этом она сообщила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«К чему привело повышение минимально заработной платы? К тотальным сокращениям в бюджетной сфере. Фактически, это подорвало экономически-социальную ситуацию в стране. Они не только собираются отменить льготы по пенсиям для людей, которые работали во вредных отраслях. Они абсолютно точно будут повышать возраст выхода на пенсию. Но самое страшное – это то, что они хотят ввести налог на все пенсии, начиная от 0 грн. Они хотят брать с пенсий налог на доходы физических лиц в размере 17%. То есть никакого фактического повышения пенсий не будет. Все мы наблюдали жуткую инфляцию, людям не индексировали пенсии и зарплаты. Фактически они накопили деньги, которыми должны были проводить индексацию и за счет них дадут людям крохи, забирая взамен все льготы», - подчеркнула политик.

Читайте также: «Руками Порошенко, Гройсмана и парламентского большинства сельскохозяйственные земли зачищают от украинцев», - Юлия Тимошенко 

Лидер ВО «Батьківщина» подчеркивает: на сегодняшний день речь идет не о реформировании пенсионной и финансовой сфер, а о постановке «нужных» людей на ключевые посты.

«Сегодня страну возглавляет команда ликвидаторов страны. Я не верю, что они чего-то не понимают и не в состоянии оценить того, что делают со страной. Я убеждена, что одного ликвидатора (Гонтареву) убирают, а взамен поставят другого. И сегодня речь идет о защите самого факта существования Укарины и ее народа от «реформ», - добавила Тимошенко.

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Теги: политика, общество, Днепропетровщина

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