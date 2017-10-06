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Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 13:23 | 13.10.2017
Благодаря программе «Днепр – спортивная столица» наши спортсмены имеют все условия, чтобы показывать наивысшие результаты, - Директор СДЮШОР по плаванию СК «Метеор» Антон Кардаш

Директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по плаванию СК «Метеор» Антон Кардаш считает, что городская программа «Днепр - спортивная столица» стимулирует быстрое развитие практически всех видов спорта в городе.

Об этом он сообщил в комментарии  ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Программа «Днепр - спортивная столица» предназначена для развития спорта в городе к «Олимпийским играм – 2020». Уже сейчас можно говорить о ее эффективности.

Например, можно наблюдать, что сейчас в Днепре хорошо развивается легкая атлетика. Городская федерация по этому виду спорта выступает на высшем уровне. То же самое можно сказать и о баскетбольном клубе. Постепенно развивается и плавание.

Благодаря городской программе плаванию уделили достаточно большое внимание в плане успешного проведения тренировочного процесса с нашими воспитанниками, на которых возлагаются большие надежды. В том числе, возможность участвовать в Олимпийских Играх 2020 в Токио.

На сегодняшний день благодаря программе лучшие спортсмены нашей школы имеют возможность тренироваться до конца года бесплатно. Для них созданы идеальные условия для подготовки к основным стартам следующего года и для того, чтобы они могли показывать высокие спортивные результаты, занимать достойные места в сборных командах Украины.

Программа будет работать до конца года. Надеемся, что в дальнейшем она будет действовать на постоянной основе. Со своей стороны, мы будем прикладывать все усилия, чтобы показывать отличные результаты. И, соответственно, развивать плавание в Днепре и показывать город на всеукраинской и всемирной аренах», - рассказал директор СДЮШОР по плаванию СК «Метеор» Антон Кардаш.

Читайте также: в СК «Метеор» стартовал городской чемпионат по плаванию среди юниоров
 
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Теги: спорт, Днепропетровщина, Днепр

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