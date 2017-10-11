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Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 10:18 | 17.10.2017
То, что лучшие воспитанники СК «Метеор» могут бесплатно посещать тренировки, – это хороший стимул для ребят, - мама спортсменки

Как сообщалось ранее, благодаря городской программе «Днепр – спортивная столица» самые успешные воспитанники детско-юношеской школы олимпийского резерва по плаванию СК «Метеор» имеют возможность бесплатно посещать тренировки. Мама воспитанницы СК «Метеор» Ольга Гартман считает, что это является отличной мотивацией для детей.

Об этом она сообщила ИА «МОСТ-ДНЕПР» в комментарии.

«Моей дочери Маргарите 14 лет. Она уже девятый год занимается плаванием в СК «Метеор». Маргарита добилась определенных успехов: она уже кандидат в мастера спорта и призер Чемпионатов Украины. Она также принимает участие в Чемпионате города по плаванию и должна будет проплыть вольным стилем 100 м и 400 м.

Хочу выразить признательность городским властям за оказанную финансовую поддержку в рамках программы «Днепр - спортивная столица». Благодаря ей лучшие воспитанники спортивной школы до конца года имеют возможность бесплатно посещать тренировки. Это очень приятный бонус и хороший стимул для ребят.

От того, насколько здоровыми и успешными будут наши дети, зависит наше будущее и будущее нашей страны. Поэтому хочется, чтобы такая поддержка продолжалась и в дальнейшем», - рассказала она.

Читайте также: в СК «Метеор» стартовал городской чемпионат по плаванию среди юниоров

 
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Теги: спорт, Днепр

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