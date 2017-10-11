То, что лучшие воспитанники СК «Метеор» могут бесплатно посещать тренировки, – это хороший стимул для ребят, - мама спортсменки

Об этом она сообщила ИА «МОСТ-ДНЕПР» в комментарии.
«Моей дочери Маргарите 14 лет. Она уже девятый год занимается плаванием в СК «Метеор». Маргарита добилась определенных успехов: она уже кандидат в мастера спорта и призер Чемпионатов Украины. Она также принимает участие в Чемпионате города по плаванию и должна будет проплыть вольным стилем 100 м и 400 м.
Хочу выразить признательность городским властям за оказанную финансовую поддержку в рамках программы «Днепр - спортивная столица». Благодаря ей лучшие воспитанники спортивной школы до конца года имеют возможность бесплатно посещать тренировки. Это очень приятный бонус и хороший стимул для ребят.
От того, насколько здоровыми и успешными будут наши дети, зависит наше будущее и будущее нашей страны. Поэтому хочется, чтобы такая поддержка продолжалась и в дальнейшем», - рассказала она.
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