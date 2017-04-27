Общественники, ветераны АТО и требования об отставке: что происходило возле областного управления полиции Днепра (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В среду, 10 мая, в Днепропетровске, возле управления полиции Днепропетровской области общественные организации и ветераны АТО провели на митинг с требованием привлечь к ответственности виновных в избиении ветеранов АТО полицейскими 9 мая.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Напомним, что 9 мая в Днепре произошли массовые нарушения общественного порядка в результате которых пострадали жители города, а так же ветераны АТО.

«Сегодня мы выступаем за то, чтобы полиция была полностью очищена не только от господина Репешко и других, которых по нашим данным якобы сняли со своих должностей. С бандитизмом не борются, патриотов угнетают, эта акция бессрочная, будем давить, давить на власть и на господина Авакова» - сообщает заместитель главы союза ветеранов АТО Сергей Пайол.

Напомним, что 10 мая Игорь Репешко был уволен с должности начальника ГУНП Днепропетровской области. Областное управление полиции возглавил Виталий Глуховеря, а его заместителем стал руководитель патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.

«Мы хотим услышать ответы на многочисленные вопросы: кто виноват, почему там были титушки, почему сотрудники милиции ими руководили, почему к нам отнеслись с неуважением и ненавистью, когда сотрудники «Днепр-1» своих же бывших сотрудников, ветеранов и служащих АТО избивают дубинками по голове», – спросил Хранюк Артем, глава Днепропетровского союза ветеранов АТО.

Никита Чабаненко



